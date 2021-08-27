Рынок добровольного страхования в Азербайджане вырос на 12%

В январе-июле этого года в Азербайджане по видам добровольного страхования было собрано 364 млн 792,1 тыс. манатов

В январе-июле этого года в Азербайджане по видам добровольного страхования было собрано 364 млн 792,1 тыс. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 12,1% больше, чем за тот же период прошлого года.

Объем выплат по видам добровольного страхования за отчетный период составил 228 млн 183,8 тыс. манатов, что на 21,4% больше, чем годом ранее.

Таким образом, за 7 месяцев текущего года на каждые 100 манатов добровольных видов страхования пришлось 62,55 маната выплат. Эта цифра составила 57,8 маната за аналогичный период прошлого года.