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    Руководство AMFA побывало в информационном агентстве Report - ФОТО

    Сулейман Кяляшов и Жаля Гаджиева дали широкое интервью агентству

    Баку. 2 декабря.REPORT.AZ/ Председатель правления Ассоциации микрофинансовых организаций Азербайджана (AMFA) и член правления небанковской кредитной организации (НКО) ЗАО Aqrarkredit Сулейман Кяляшов и исполнительный директор AMFA Жаля Гаджиева побывали в информационном агентстве Report.

    Гостей проинформировали о деятельности агентства. Они ознакомились с работой различных отделов. Затем руководящие лица AMFA дали широкое интервью сотрудникам экономического отдела Report.

    В ходе интервью С.Кяляшов и Ж.Гаджиева подробно ответили на вопросы о текущей ситуации в микрофинансовом секторе, деятельности НКО в новых экономических условиях, ожиданиях постнефтяного периода, проблемах с погашением просроченных кредитов, перспективах первого кредитного бюро в Азербайджане и др. 

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