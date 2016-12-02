Руководство AMFA побывало в информационном агентстве Report - ФОТО

Баку. 2 декабря.REPORT.AZ/ Председатель правления Ассоциации микрофинансовых организаций Азербайджана (AMFA) и член правления небанковской кредитной организации (НКО) ЗАО Aqrarkredit Сулейман Кяляшов и исполнительный директор AMFA Жаля Гаджиева побывали в информационном агентстве Report.

Гостей проинформировали о деятельности агентства. Они ознакомились с работой различных отделов. Затем руководящие лица AMFA дали широкое интервью сотрудникам экономического отдела Report.

В ходе интервью С.Кяляшов и Ж.Гаджиева подробно ответили на вопросы о текущей ситуации в микрофинансовом секторе, деятельности НКО в новых экономических условиях, ожиданиях постнефтяного периода, проблемах с погашением просроченных кредитов, перспективах первого кредитного бюро в Азербайджане и др.