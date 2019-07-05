Рост цен на рынке жилья в Азербайджане не привлекает покупателей - ИССЛЕДОВАНИЕ - ВИДЕО

Социально-экономические процессы в обществе затрагивают различные секторы рыночной экономики, и влияют, в том числе, на рынок недвижимости в Азербайджане. Происходящее на рынке недвижимости становится одним из самых обсуждаемых тем среди экономистов и общественности.

Report провел исследование, как в июне процессы на рынке недвижимости повлияли на цены квартир, частных и дачных домов, и каков уровень покупательной способности на рынке.

Директор экспертного центра "Эмлак" Рамиль Османлы рассказал Report, что в июне рост цен на вторичном рынке жилья составил 1,4%: "Сокращение ипотечного кредитования на вторичном рынке и снижение реализации пилотных проектов на первичном рынке жилья снизили общую динамику процессов купли-продажи на рынке. Несмотря на это, в прошлом месяце не наблюдалось снижения цен. На первичном рынке жилья цены были стабильными, а на вторичном рынке жилья примерный рост составил 1,4%. Однако это считается незначительным изменением цен на рынке.

Изменение средней цены на рынке жилья не может полностью отражать реальную рыночную ситуацию. Потому что на вторичном рынке жилья существует более 10 проектов. Если в некоторых из этих проектов динамика сохраняется за счет ипотеки, то в других средняя динамика снижается и покупателей становится меньше. В результате стоимость таких квартир снижаются. В проектах, привлеченных к ипотеке, дешевые квартиры начинают дорожать. Снижение цен на 5% в рамках одних проектов компенсируется повышением цен на 5-10% других. Поэтому полагаю, что колебания средних цен на рынке жилья нельзя принимать в качестве индикатора рынка".

Директор экспертного центра "Эмлак" Рамиль Османлы

"Рост цен на вторичном рынке жилья в годовом сравнении составил 5,7%, на первичном рынке - 10-11%".

Р. Османлы отметил, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост цен на вторичном рынке жилья составил 5,7%, на первичном рынке - 10-11%.

"На рынке аренды жилья цены упали примерно на 10-15%, но это характерно для краткосрочного периода. Скорее всего, к концу августа цены вернутся к прежнему уровню. Сейчас стоимость аренды квартир в построенных в советский период домах в районе станций метро "28 Мая" и "Сахиль" начинается от 550-600 манатов", - сказал эксперт.

По его словам, начиная с 2008 года каждый год наблюдается снижение покупательной способности в сравнении с предыдущим годом: "После двух девальваций в 2015 году ситуация еще больше усложнилась. В настоящее время наблюдается резкое снижение покупок за наличные. Тем не менее, сохранить активность на рынке недвижимости частично можно за счет ипотеки".

Р. Османлы сообщил, что стоимость частных домов возросла: "С марта цены на частные дома в окрестностях города выросли на 5-7%. В стоимости дачных домов отмечается примерно аналогичный рост. Дорожают, как правило, дешевые дачные дома. Цены на дорогие дачи остаются без изменений.

Стоимость частных жилых домов в июне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла примерно на 10,4%. Значительного изменения цен дачных домов не наблюдалось.

Аренда дачных домов подорожала в 2,5-3 раза по сравнению с зимними месяцами. Наибольший рост цен наблюдается в районах, расположенных вблизи административных центров Мярдякан, Шувялан, Новханы и Бильгя, с наиболее благоприятной инфраструктурой. В то же время выросли цены на аренду дачных домов в Пиршаги, Фатмаи, Мехдиабаде. Это также краткосрочный процесс. Примерно в начале сентября цены вернутся к прежнему уровню.