​Рэнкинг банков Азербайджана по непроцентным расходам (TOП-10)

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему непроцентных расходов за январь-сентябрь 2015 года.

Ниже представлена первая десятка банков по объему непроцентных расходов (TOП-10):

№ Банки Непроцентные расходы

(тыс. манатов) 1 ZaminBank 136 706 2 Expressbank 28 434 3 Pasha Bank 25 476 4 Bank Respublika 24 518 5 Rabitabank 21 967 6 Muganbank 18 908 7 VTB Azerbaijan 13 995 8 Turanbank 12 098 9 ParaBank 10 620 10 NBC Bank 8 879

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

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