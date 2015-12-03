 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Рэнкинг банков Азербайджана по непроцентным расходам (TOП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по объему непроцентных расходов

    Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему непроцентных расходов за январь-сентябрь 2015 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по объему непроцентных расходов (TOП-10):

    Банки Непроцентные расходы
    (тыс. манатов)
    1 ZaminBank 136 706
    2 Expressbank 28 434
    3 Pasha Bank 25 476
    4 Bank Respublika 24 518
    5 Rabitabank 21 967
    6 Muganbank 18 908
    7 VTB Azerbaijan 13 995
    8 Turanbank 12 098
    9 ParaBank 10 620
    10 NBC Bank 8 879

    Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi