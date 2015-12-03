​Рэнкинг банков Азербайджана по непроцентным расходам (TOП-10)

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему непроцентных расходов за январь-сентябрь 2015 года.
Ниже представлена первая десятка банков по объему непроцентных расходов (TOП-10):
|№
|Банки
|Непроцентные расходы
(тыс. манатов)
|1
|ZaminBank
|136 706
|2
|Expressbank
|28 434
|3
|Pasha Bank
|25 476
|4
|Bank Respublika
|24 518
|5
|Rabitabank
|21 967
|6
|Muganbank
|18 908
|7
|VTB Azerbaijan
|13 995
|8
|Turanbank
|12 098
|9
|ParaBank
|10 620
|10
|NBC Bank
|8 879
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
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