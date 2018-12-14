Пункты tax free в аэропортах России планируют перенести

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ В российских аэропортах пункты возврата tax free наличными для иностранных граждан хотят установить за пределами таможенного и паспортного контроля, то есть в "чистых зонах" воздушных гаваней.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, Минпромторг уже прорабатывает этот вопрос.

Изначально с такой инициативой выступил аэропорт Шереметьево. В первую очередь это обусловлено стремлением улучшить качество обслуживания пассажиров и создать максимально комфортные условия для клиентов на основании международного опыта по реализации проекта tax free в аэропортах других стран. В пресс-службе Домодедово сказали, что поддерживают возможность возврата НДС в "чистой зоне" аэропорта.

Сейчас выдача наличных по tax free оформляется преимущественно через пункты обмена валюты в "грязной зоне" воздушных гаваней, то есть до прохождения всех досмотровых процедур. Действующее законодательство содержит ограничения по работе обменных пунктов в "чистой зоне", то есть после прохождения таможенного и пограничного контроля. Но эти ограничения планируется снять.