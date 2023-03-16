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Правительство Швейцарии проведет экстренное совещание по Credit Suisse

Правительство Швейцарии проведет экстренное совещание по Credit Suisse Федеральный совет (правительство) Швейцарии проведет экстренное совещание по ситуации с одним из крупнейших банков - Credit Suisse. Его котировки на бирже обвалились накануне на четверть.
Финансы
16 марта 2023 г. 17:38
Правительство Швейцарии проведет экстренное совещание по Credit Suisse

Федеральный совет (правительство) Швейцарии проведет экстренное совещание по ситуации с одним из крупнейших банков - Credit Suisse. Его котировки на бирже обвалились накануне на четверть.

Как передает Report, об этом сообщил портал Blick.

"В этот четверг состоится внеочередное заседание Федерального совета по Credit Suisse… Новому министру финансов Карин Келлер-Зуттер придется обсудить будущее крупного швейцарского банка", - сказано в сообщении.

Кроме членов правительства, во встрече также примет участие глава Центробанка Швейцарии Томас Йордан.

Ранее финансовый обозреватель и автор бестселлера "Богатый папа, бедный папа" Роберт Кийосаки (он точно предсказал крах американского банковского гиганта Lehman Brothers в 2008 году) заявил, что следующим банком, который потерпит крах после банкротства американского Silicon Valley Bank (SVB), станет именно Credit Suisse. Банк, в свою очередь, заявлял, что займет у ЦБ до 50 млрд швейцарских франков (примерно 53,7 млрд долларов).

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