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Goldman Sachs ожидает рецессию в США после краха Silicon Valley Bank

Goldman Sachs ожидает рецессию в США после краха Silicon Valley Bank Экономисты американского банка Goldman Sachs считают, что рецессия с вероятностью в 35% наступит в США в течение следующего года из-за "экономических последствий" ситуации в американском банковском секторе.
Финансы
16 марта 2023 г. 10:55
Goldman Sachs ожидает рецессию в США после краха Silicon Valley Bank

Экономисты американского банка Goldman Sachs считают, что рецессия с вероятностью в 35% наступит в США в течение следующего года из-за "экономических последствий" ситуации в американском банковском секторе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg.

Ранее эксперты Goldman Sachs говорили о цифре в 25%, но крах американского Silicon Valley Bank (SVB) заставил экономистов повысить ожидания, поясняет издание, отмечая, что этот показатель все равно ниже его собственных ожиданий - аналитики Bloomberg предсказывают Соединенным Штатам рецессию с вероятностью в 60%.

10 марта департамент финансовой защиты штата Калифорния объявил о банкротстве Silicon Valley Bank. Один из ведущих кредиторов технологических предприятий Кремниевой долины разорился менее чем за двое суток. Как отметил телеканал CNN, это стало самым крупным банкротством банка в США со времен финансового кризиса 2008 года. SVB был передан под управление Федеральной комиссии по страхованию вкладов. В воскресенье последовало банкротство нью-йоркского Signature Bank.

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Версия на английском языке Goldman Sachs expects US recession after Silicon Valley Bank collapse

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