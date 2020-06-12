|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|38,11
|- 2,41
|- 30,22
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|35,81
|- 2,46
|- 25,96
|Золото (доллар/унция)
|1 734,20
|- 8,40
|216,10
|Индексы
|Dow-Jones
|25 128,17
|- 1 861,82
|- 3 517,09
|S&P 500
|3 002,10
|- 188,04
|- 237,92
|Nasdaq
|9 492,73
|- 527,62
|486,11
|Nikkei
|22 334,16
|- 413,11
|- 1 340,91
|Dax
|11 970,29
|- 559,87
|- 1 366,82
|FTSE 100
|6 076,70
|- 252,43
|- 1 568,20
|CAC 40
|4 815,60
|- 237,82
|- 1 221,49
|Shanghai Composite
|2 909,73
|- 41,05
|- 123,60
|Bist 100
|109 155,44
|- 623,50
|- 4 528,16
|RTS
|1 238,11
|- 39,47
|- 311,29
|Валюта
|USD/EUR
|1,1293
|- 0,0064
|0,0095
|USD/GBP
|1,2572
|- 0,0122
|- 0,0541
|JPY/USD
|107,1500
|0,2100
|- 2,0100
|RUB/USD
|70,3811
|1,6697
|8,2436
|TRY/USD
|6,8386
|0,0603
|0,8892
|CNY/USD
|7,0844
|0,0153
|0,1047
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (12.06.2020)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (12.06.2020)
https://report.az/storage/news/8f53348f1eac7c0bfcc3450d0dce266d/9fbc8722-9f0d-4120-97b0-2e3329caa2ee_292.jpg
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