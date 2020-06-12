Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (12.06.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (12.06.2020)

12 июня, 2020 09:35

https://report.az/storage/news/8f53348f1eac7c0bfcc3450d0dce266d/9fbc8722-9f0d-4120-97b0-2e3329caa2ee_292.jpg Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 38,11 - 2,41 - 30,22 Нефть WTI (доллар/баррель) 35,81 - 2,46 - 25,96 Золото (доллар/унция) 1 734,20 - 8,40 216,10 Индексы Dow-Jones 25 128,17 - 1 861,82 - 3 517,09 S&P 500 3 002,10 - 188,04 - 237,92 Nasdaq 9 492,73 - 527,62 486,11 Nikkei 22 334,16 - 413,11 - 1 340,91 Dax 11 970,29 - 559,87 - 1 366,82 FTSE 100 6 076,70 - 252,43 - 1 568,20 CAC 40 4 815,60 - 237,82 - 1 221,49 Shanghai Composite 2 909,73 - 41,05 - 123,60 Bist 100 109 155,44 - 623,50 - 4 528,16 RTS 1 238,11 - 39,47 - 311,29 Валюта USD/EUR 1,1293 - 0,0064 0,0095 USD/GBP 1,2572 - 0,0122 - 0,0541 JPY/USD 107,1500 0,2100 - 2,0100 RUB/USD 70,3811 1,6697 8,2436 TRY/USD 6,8386 0,0603 0,8892 CNY/USD 7,0844 0,0153 0,1047

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