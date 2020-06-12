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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (12.06.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (12.06.2020)

Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 38,11 - 2,41 - 30,22
Нефть WTI (доллар/баррель) 35,81 - 2,46 - 25,96
Золото (доллар/унция) 1 734,20 - 8,40 216,10
Индексы
Dow-Jones 25 128,17 - 1 861,82 - 3 517,09
S&P 500 3 002,10 - 188,04 - 237,92
Nasdaq 9 492,73 - 527,62 486,11
Nikkei 22 334,16 - 413,11 - 1 340,91
Dax 11 970,29 - 559,87 - 1 366,82
FTSE 100 6 076,70 - 252,43 - 1 568,20
CAC 40 4 815,60 - 237,82 - 1 221,49
Shanghai Composite 2 909,73 - 41,05 - 123,60
Bist 100 109 155,44 - 623,50 - 4 528,16
RTS 1 238,11 - 39,47 - 311,29
Валюта
USD/EUR 1,1293 - 0,0064 0,0095
USD/GBP 1,2572 - 0,0122 - 0,0541
JPY/USD 107,1500 0,2100 - 2,0100
RUB/USD 70,3811 1,6697 8,2436
TRY/USD 6,8386 0,0603 0,8892
CNY/USD 7,0844 0,0153 0,1047
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