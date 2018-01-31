Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (31.01.2018)

https://report.az/storage/news/d7cce38a7e4763238f7a3238884ef1f9/a70bc300-7a92-4ba9-b854-45d0ee9b310b_292.jpg
Баку. 31 января. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|69,02
|-0,44
|2,15
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|64,5
|-1,06
|4,08
|Золото (доллар/унция)
|1 340
|-5,1
|30,7
|Индексы
|Dow-Jones
|26 076,89
|-362,59
|1 357,67
|S&P 500
|2 822,43
|-31,1
|148,82
|Nasdaq
|7 402,48
|-64,02
|499,09
|Nikkei
|23 307,46
|20,69
|542,52
|Dax
|13 197,71
|-126,77
|280,07
|FTSE 100
|7 587,98
|-63,55
|-99,79
|CAC 40
|5 473,78
|-47,81
|161,22
|Shanghai Composite
|3 488,009
|-34,992
|180,839
|Bist 100
|119 303,1
|-1 542,2
|3 970,1
|RTS
|1 274,94
|-0,63
|120,51
|Валюта
|USD/EUR
|1,2402
|0,0019
|0,0397
|USD/GBP
|1,4147
|0,0073
|0,0634
|JPY/USD
|108,78
|-0,18
|-3,91
|RUB/USD
|56,3832
|0,0681
|-1,3057
|TRY/USD
|3,7809
|-0,0124
|-0,0173
|CNY/USD
|6,3239
|-0,0166
|-0,1829
Nərmin RəhimovaАвтор новости