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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (31.01.2018)

    Баку. 31 января. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 69,02 -0,44 2,15
    Нефть WTI (доллар/баррель) 64,5 -1,06 4,08
    Золото (доллар/унция) 1 340 -5,1 30,7
    Индексы
    Dow-Jones 26 076,89 -362,59 1 357,67
    S&P 500 2 822,43 -31,1 148,82
    Nasdaq 7 402,48 -64,02 499,09
    Nikkei 23 307,46 20,69 542,52
    Dax 13 197,71 -126,77 280,07
    FTSE 100 7 587,98 -63,55 -99,79
    CAC 40 5 473,78 -47,81 161,22
    Shanghai Composite 3 488,009 -34,992 180,839
    Bist 100 119 303,1 -1 542,2 3 970,1
    RTS 1 274,94 -0,63 120,51
    Валюта
    USD/EUR 1,2402 0,0019 0,0397
    USD/GBP 1,4147 0,0073 0,0634
    JPY/USD 108,78 -0,18 -3,91
    RUB/USD 56,3832 0,0681 -1,3057
    TRY/USD 3,7809 -0,0124 -0,0173
    CNY/USD 6,3239 -0,0166 -0,1829
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