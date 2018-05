Main indicators of world commodity, stock and currency markets (31.01.2018)

31 January, 2018 09:53

Baku. 31 January. REPORT.AZ/ Last price Compared to previous day's price Compared to beginning of year Commodity Brent (dollar/barrel) 69,02 -0,44 2,15 WTI (dollar/barrel) 64,5 -1,06 4,08 Gold (dollar/ounce) 1 340 -5,1 30,7 Indices Dow-Jones 26 076,89 -362,59 1 357,67 S&P 500 2 822,43 -31,1 148,82 Nasdaq 7 402,48 -64,02 499,09 Nikkei 23 307,46 20,69 542,52 Dax 13 197,71 -126,77 280,07 FTSE 100 7 587,98 -63,55 -99,79 CAC 40 INDEX 5 473,78 -47,81 161,22 Shanghai Composite 3 488,009 -34,992 180,839 Bist 100 119 303,1 -1 542,2 3 970,1 RTS 1 274,94 -0,63 120,51 Currency USD/EUR 1,2402 0,0019 0,0397 USD/GBP 1,4147 0,0073 0,0634 JPY/USD 108,78 -0,18 -3,91 RUB/USD 56,3832 0,0681 -1,3057 TRY/USD 3,7809 -0,0124 -0,0173 CNY/USD 6,3239 -0,0166 -0,1829