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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (10.01.2018)

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 68,82 1,04 1,95
    Нефть WTI (доллар/баррель) 62,96 1,23 3,41
    Золото (доллар/унция) 1313,7 - 6,7 4,4
    Индексы
    Dow-Jones 25 385,8 102,8 666,58
    S&P 500 2 751,29 3,88 77,68
    Nasdaq 7 163,58 6,19 260,19
    Nikkei 23 849,99 135,46 1 085,05
    Dax 13 385,59 17,81 467,95
    FTSE 100 7 731,02 34,51 43,25
    CAC 40 5 523,94 36,52 211,38
    Shanghai Composite 3 413,89 4,411 106,72
    Bist 100 115 022,81 - 1 615,09 - 310,19
    RTS 1 229,15 9,26 74,72
    Валюта
    USD/EUR 1,1937 - 0,003 - 0,0068
    USD/GBP 1,354 - 0,0028 0,0027
    JPY/USD 112,65 - 0,44 - 0,04
    RUB/USD 56,8719 - 0,2546 - 0,817
    TRY/USD 3,7696 0,024 - 0,0286
    CNY/USD 6,5297 0,0412 0,0229
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