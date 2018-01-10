Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (10.01.2018)

Баку. 10 января. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|68,82
|1,04
|1,95
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|62,96
|1,23
|3,41
|Золото (доллар/унция)
|1313,7
|- 6,7
|4,4
|Индексы
|Dow-Jones
|25 385,8
|102,8
|666,58
|S&P 500
|2 751,29
|3,88
|77,68
|Nasdaq
|7 163,58
|6,19
|260,19
|Nikkei
|23 849,99
|135,46
|1 085,05
|Dax
|13 385,59
|17,81
|467,95
|FTSE 100
|7 731,02
|34,51
|43,25
|CAC 40
|5 523,94
|36,52
|211,38
|Shanghai Composite
|3 413,89
|4,411
|106,72
|Bist 100
|115 022,81
|- 1 615,09
|- 310,19
|RTS
|1 229,15
|9,26
|74,72
|Валюта
|USD/EUR
|1,1937
|- 0,003
|- 0,0068
|USD/GBP
|1,354
|- 0,0028
|0,0027
|JPY/USD
|112,65
|- 0,44
|- 0,04
|RUB/USD
|56,8719
|- 0,2546
|- 0,817
|TRY/USD
|3,7696
|0,024
|- 0,0286
|CNY/USD
|6,5297
|0,0412
|0,0229
Tural İbadlıАвтор новости
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