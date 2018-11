Main indicators of world commodity, stock and currency markets (10.01.2018)

10 January, 2018 10:00

Last price Compared to previous day's price Compared to beginning of year

Commodity

Brent (dollar/barrel) 68,82 1,04 1,95 WTI (dollar/barrel) 62,96 1,23 3,41 Gold (dollar/ounce) 1313,7 - 6,7 4,4 Indices Dow-Jones 25 385,8 102,8 666,58 S&P 500 2 751,29 3,88 77,68 Nasdaq 7 163,58 6,19 260,19 Nikkei 23 849,99 135,46 1 085,05 Dax 13 385,59 17,81 467,95 FTSE 100 7 731,02 34,51 43,25 CAC 40 INDEX 5 523,94 36,52 211,38 Shanghai Composite 3 413,89 4,411 106,72 BIST 100 115 022,81 - 1 615,09 - 310,19 RTS 1 229,15 9,26 74,72 Currency USD/EUR 1,1937 - 0,003 - 0,0068 USD/GBP 1,354 - 0,0028 0,0027 JPY/USD 112,65 - 0,44 - 0,04 RUB/USD 56,8719 - 0,2546 - 0,817 TRY/USD 3,7696 0,024 - 0,0286 CNY/USD 6,5297 0,0412 0,0229