Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (10.09.2019)

Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков

10 сентября, 2019 09:54

https://report.az/storage/news/31396fb0e804119a30ecca56f2710f1f/070a8f4b-dbbe-41a3-b225-aca0b35f287c_292.jpg Последняя цена Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 62,70 1,16 8,90 Нефть WTI (доллар/баррель) 57,85 1,33 12,44 Золото (доллар/унция) 1 507,40 - 8,10 226,10 Индексы Dow-Jones 26 835,51 38,05 3 508,05 S&P 500 2 978,43 - 0,28 471,58 Nasdaq 8 087,44 - 15,64 1 452,16 Nikkei 21 318,42 118,85 1 303,65 Dax 12 226,10 34,37 1 667,14 FTSE 100 7 235,81 - 46,53 507,68 CAC 40 INDEX 5 588,95 - 15,04 858,26 Shanghai Composite 3 024,74 25,14 530,84 Bist 100 100 604,99 1 617,52 9 334,51 RTS 1 340,14 - 0,38 271,42 Валюта USD/EUR 1,1051 0,0022 - 0,0438 USD/GBP 1,2364 0,0081 - 0,0390 JPY/USD 107,2400 0,3200 - 2,4500 RUB/USD 65,5162 - 0,2601 - 3,8352 TRY/USD 5,7492 0,0374 0,4598 CNY/USD 7,1219 0,0055 0,2434