|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|62,70
|1,16
|8,90
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|57,85
|1,33
|12,44
|Золото (доллар/унция)
|1 507,40
|- 8,10
|226,10
|Индексы
|Dow-Jones
|26 835,51
|38,05
|3 508,05
|S&P 500
|2 978,43
|- 0,28
|471,58
|Nasdaq
|8 087,44
|- 15,64
|1 452,16
|Nikkei
|21 318,42
|118,85
|1 303,65
|Dax
|12 226,10
|34,37
|1 667,14
|FTSE 100
|7 235,81
|- 46,53
|507,68
|CAC 40 INDEX
|5 588,95
|- 15,04
|858,26
|Shanghai Composite
|3 024,74
|25,14
|530,84
|Bist 100
|100 604,99
|1 617,52
|9 334,51
|RTS
|1 340,14
|- 0,38
|271,42
|Валюта
|USD/EUR
|1,1051
|0,0022
|- 0,0438
|USD/GBP
|1,2364
|0,0081
|- 0,0390
|JPY/USD
|107,2400
|0,3200
|- 2,4500
|RUB/USD
|65,5162
|- 0,2601
|- 3,8352
|TRY/USD
|5,7492
|0,0374
|0,4598
|CNY/USD
|7,1219
|0,0055
|0,2434
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (10.09.2019)Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков
https://report.az/storage/news/31396fb0e804119a30ecca56f2710f1f/070a8f4b-dbbe-41a3-b225-aca0b35f287c_292.jpg
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Economic DepartmentАвтор новости