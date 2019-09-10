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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (10.09.2019)

Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков
Последняя цена Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 62,70 1,16 8,90
Нефть WTI (доллар/баррель) 57,85 1,33 12,44
Золото (доллар/унция) 1 507,40 - 8,10 226,10
Индексы
Dow-Jones 26 835,51 38,05 3 508,05
S&P 500 2 978,43 - 0,28 471,58
Nasdaq 8 087,44 - 15,64 1 452,16
Nikkei 21 318,42 118,85 1 303,65
Dax 12 226,10 34,37 1 667,14
FTSE 100 7 235,81 - 46,53 507,68
CAC 40 INDEX 5 588,95 - 15,04 858,26
Shanghai Composite 3 024,74 25,14 530,84
Bist 100 100 604,99 1 617,52 9 334,51
RTS 1 340,14 - 0,38 271,42
Валюта
USD/EUR 1,1051 0,0022 - 0,0438
USD/GBP 1,2364 0,0081 - 0,0390
JPY/USD 107,2400 0,3200 - 2,4500
RUB/USD 65,5162 - 0,2601 - 3,8352
TRY/USD 5,7492 0,0374 0,4598
CNY/USD 7,1219 0,0055 0,2434
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