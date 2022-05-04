Оборот Бакинской фондовой биржи вырос на 12%

Общая стоимость сделок по всем финансовым инструментам ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) за январь-апрель текущего года составила 6 млрд 470,138 млн манатов.

Общая стоимость сделок по всем финансовым инструментам ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) за январь-апрель текущего года составила 6 млрд 470,138 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, это на 12,1% больше, чем за тот же период прошлого года.

За последний год количество заключенных сделок увеличилось в 3,2 раза, до 1 173.

На долю государственных ценных бумаг пришлось 54,6% оборота БФБ, или 3 млрд 530,369 млн манатов. Это на 8,4% меньше, чем годом ранее.

За отчетный период стоимость сделок на рынке корпоративных ценных бумаг выросла в 2,9 раза, до 398,433 млн манатов, по операциям РЕПО увеличилась примерно на 42,5%, до 2 млрд 541,336 млн манатов.