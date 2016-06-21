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    ​Натиг Амиров: Манат пытается определить свою фундаментальную стоимость

    Девальвация маната была необходимым шагом

    Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Курс доллара в Азербайджане все еще не нашел свою реальную рыночную стоимость.

    Как сообщает Report, об этом сказал помощник президента Азербайджана по экономическим реформам Натиг Амиров на проходящей сегодня в Азербайджанском государственном экономическом университете международной конференции "Социальный бизнес – путь к развитию".

    "В результате целенаправленных мер сейчас на валютном рынке наблюдается стабилизация, манат пытается определить свою фундаментальную стоимость", - отметил помощник президента.

    "Падение цен на нефть, негативное воздействие происходящих на финансовых рынках процессов на банковский сектор и иностранные инвестиции, цепная девальвация национальных валют стран – основных торговых партнеров привели к необходимости девальвации маната в целях сохранения конкурентоспособности ненефтяного сектора", - подчеркнул Н.Амиров. 

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