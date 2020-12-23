Микаил Джаббаров: Потребительский рынок сократился на 7,8%

Введение карантинного режима привело к спаду потребительского рынка на 7,8%

В январе-ноябре этого года инвестиции в основной капитал в ненефтегазовом секторе в Азербайджане снизились на 11%, а в нефтегазовом секторе выросли на 7,8%.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров во время обсуждения государственного и сводного бюджетов на предстоящий год на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По его словам, введение карантинного режима привело к спаду потребительского рынка на 7,8%.