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Микаил Джаббаров: Потребительский рынок сократился на 7,8%

Микаил Джаббаров: Потребительский рынок сократился на 7,8% Введение карантинного режима привело к спаду потребительского рынка на 7,8%
Финансы
23 декабря 2020 г. 12:49
Микаил Джаббаров: Потребительский рынок сократился на 7,8%

В январе-ноябре этого года инвестиции в основной капитал в ненефтегазовом секторе в Азербайджане снизились на 11%, а в нефтегазовом секторе выросли на 7,8%.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров во время обсуждения государственного и сводного бюджетов на предстоящий год на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По его словам, введение карантинного режима привело к спаду потребительского рынка на 7,8%.

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Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: “Dövlət pandemiyasının əhaliyə təsirini azaldıb”

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