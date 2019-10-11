Международный банк Азербайджана выплатит дивиденды своим акционерам после длительного перерыва - ЭКСКЛЮЗИВ

Сегодня состоялось общее собрание акционеров Международного банка Азербайджана.

Как сообщает Report, на собрании принято решение о выплате дивидендов акционерам после 10-летнего перерыва.

Размер дивидендов установлен в размере 12,1% номинальной стоимости одной акции. Согласно решению акционеров, было принято решение о выплате дивидендов в размере 150 млн манатов из прибыли прошлого года в размере 0,0326 манатов за акцию.

Было отмечено, что в результате принятых в последние годы мер по оздоровлению банка были обеспечены капитальные позиции, финансовая стабильность и прибыльность банка, и, как прибыльный банк, Международный банк Азербайджана теперь может выплачивать дивиденды своим акционерам.

Помимо этого, акционеры приняли решение о создании дочерней инвестиционной компании с уставным капиталом в 300 тысяч манатов.

На встрече также были объявлены финансовые результаты деятельности Международного банка Азербайджана за 9 месяцев 2019 года. Одновременно было утверждено положение общего собрания акционеров банка.