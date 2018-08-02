"Лаборатория Касперского": Банки Азербайджана начинают уделять больше внимания вопросам кибербезопасности

Баку. 2 августа. REPORT.AZ / Из-за частых атак на финансовую сферу по всему миру банки Азербайджана начинают уделять больше внимания вопросам кибербезопасности.

Как сообщает Report, об этом сказал официальный представитель компании "Лаборатория Касперского" в Азербайджане Мушвиг Мамедов.

"Мы участвовали в расследовании и отражении ряда атак на банковский сектор страны. Из-за частых атак на финансовую сферу по всему миру банки Азербайджана начинают уделять больше внимания вопросам кибербезопасности, внедрять самые последние решения не только по защите компьютеров, но и комплексные методы защиты от целевых атак, вроде Kaspersky Anti Targeted Attack Platform", - отметил Мушвиг Мамедов.

По его словам, финансовые учреждения чаще других оказываются целью атак, поэтому они нуждаются в специализированной защите: "Адаптивная стратегия кибербезопасности обеспечит надежную защиту компаний. Это понятие включает в себя обнаружение целевых атак; защиту рабочих мест, банкоматов и терминалов; кибербезопасность облачных сред; аналитику угроз для изолированных сетей; защиту от мошенничества и, конечно же, обучение сотрудников".

Решение Kaspersky Anti Targeted Attack Platform – инновационная платформа, предназначенная для проактивного выявления сложных угроз и минимизации рисков и последствий разрушительного влияния кибератак. Используя новейшие технологии машинного обучения и самые актуальные сведения об угрозах, получаемые из облачных инфраструктур, решение помогает компаниям своевременно распознавать скомпрометированные системы, целевые атаки и сложные угрозы, тем самым надежно защищая от них.