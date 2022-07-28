Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.07.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,5%, до 1,7348, курс рубля понизился на 1,4%, до 0,0279 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,7348
|
1 Российский рубль
|
0,0279
|
1 Австралийский доллар
|
1,1882
|
1 Аргентинское песо
|
0,0130
|
1 Белорусский рубль
|
0,6735
|
1 Бразильский реал
|
0,3242
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1020
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1306
|
1 Чешская крона
|
0,0706
|
100 Чилийских песо
|
0,1863
|
1 Китайский юань
|
0,2520
|
1 Датская крона
|
0,2330
|
1 Грузинский лари
|
0,6129
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 Индийская рупия
|
0,0213
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,0672
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0114
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1664
|
1 Швейцарский франк
|
1,7727
|
1 Израильский шекель
|
0,4980
|
1 Канадский доллар
|
1,3253
|
1 Кувейтский динар
|
5,5372
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0035
|
1 Киргизский сом
|
0,0208
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1128
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3817
|
1 Мексиканское песо
|
0,0834
|
1 Молдавский лей
|
0,0881
|
1 Египетский фунт
|
0,0898
|
1 Норвежская крона
|
0,1747
|
100 Узбекских сум
|
0,0155
|
1 Польский злотый
|
0,3627
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2300
|
1 Саудовский риал
|
0,4526
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2385
|
1 Турецкая лира
|
0,0952
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0568
|
1 Таджикский сомони
|
0,1658
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0461
|
100 Японских йен
|
1,2548
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0658
|
Золото (1 унция)
|
2952,5090
|
Серебро (1 унция)
|
32,7822
|
Платина (1 унция)
|
1519,1625
|
Палладий (1 унция)
|
3472,3350