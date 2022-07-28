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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.07.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.07.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
28 июля 2022 г. 09:30
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.07.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,5%, до 1,7348, курс рубля понизился на 1,4%, до 0,0279 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,7348

1 Российский рубль

0,0279

1 Австралийский доллар

1,1882

1 Аргентинское песо

0,0130

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3242

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1020

100 Вон Республики Корея

0,1306

1 Чешская крона

0,0706

100 Чилийских песо

0,1863

1 Китайский юань

0,2520

1 Датская крона

0,2330

1 Грузинский лари

0,6129

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0213

1 Британский фунт стерлингов

2,0672

100 Индонезийских рупий

0, 0114

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1664

1 Швейцарский франк

1,7727

1 Израильский шекель

0,4980

1 Канадский доллар

1,3253

1 Кувейтский динар

5,5372

1 Казахстанский тенге

0,0035

1 Киргизский сом

0,0208

100 Ливанских фунтов

0,1128

1 Малазийский ринггит

0,3817

1 Мексиканское песо

0,0834

1 Молдавский лей

0,0881

1 Египетский фунт

0,0898

1 Норвежская крона

0,1747

100 Узбекских сум

0,0155

1 Польский злотый

0,3627

1 Сингапурский доллар

1,2300

1 Саудовский риал

0,4526

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2385

1 Турецкая лира

0,0952

1 Тайваньский доллар

0,0568

1 Таджикский сомони

0,1658

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0461

100 Японских йен

1,2548

1 Новозеландский доллар

1,0658

Золото (1 унция)

2952,5090

Серебро (1 унция)

32,7822

Платина (1 унция)

1519,1625

Палладий (1 унция)

3472,3350
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (28.07.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (28.07.2022)

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