Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.07.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.07.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,5%, до 1,7348, курс рубля понизился на 1,4%, до 0,0279 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,7348 1 Российский рубль 0,0279 1 Австралийский доллар 1,1882 1 Аргентинское песо 0,0130 1 Белорусский рубль 0,6735 1 Бразильский реал 0,3242 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1020 100 Вон Республики Корея 0,1306 1 Чешская крона 0,0706 100 Чилийских песо 0,1863 1 Китайский юань 0,2520 1 Датская крона 0,2330 1 Грузинский лари 0,6129 1 Гонконгский доллар 0,2166 1 Индийская рупия 0,0213 1 Британский фунт стерлингов 2,0672 100 Индонезийских рупий 0, 0114 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1664 1 Швейцарский франк 1,7727 1 Израильский шекель 0,4980 1 Канадский доллар 1,3253 1 Кувейтский динар 5,5372 1 Казахстанский тенге 0,0035 1 Киргизский сом 0,0208 100 Ливанских фунтов 0,1128 1 Малазийский ринггит 0,3817 1 Мексиканское песо 0,0834 1 Молдавский лей 0,0881 1 Египетский фунт 0,0898 1 Норвежская крона 0,1747 100 Узбекских сум 0,0155 1 Польский злотый 0,3627 1 Сингапурский доллар 1,2300 1 Саудовский риал 0,4526 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2385 1 Турецкая лира 0,0952 1 Тайваньский доллар 0,0568 1 Таджикский сомони 0,1658 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0461 100 Японских йен 1,2548 1 Новозеландский доллар 1,0658 Золото (1 унция) 2952,5090 Серебро (1 унция) 32,7822 Платина (1 унция) 1519,1625 Палладий (1 унция) 3472,3350 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (28.07.2022)