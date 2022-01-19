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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.01.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.01.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
19 января 2022 г. 09:33
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.01.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,6% - до 1,9261, курс рубля - на 0,9% - до 0,0221 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,9261

1 Российский рубль

0,0221

1 Австралийский доллар

1,2215

1 Аргентинское песо

0,0163

1 Белорусский рубль

0,6568

1 Бразильский реал

0,3053

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1095

100 Вон Республики Корея

0,1427

1 Чешская крона

0,0790

100 Чилийских песо

0,2075

1 Китайский юань

0, 2677

1 Датская крона

0,2588

1 Грузинский лари

0,5529

1 Гонконгский доллар

0,2182

1 Индийская рупия

0,0228

1 Британский фунт стерлингов

2,3128

100 Индонезийских рупий

0, 0118

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1859

1 Швейцарский франк

1,8556

1 Израильский шекель

0, 5428

1 Канадский доллар

1,3597

1 Кувейтский динар

5,6240

1 Казахстанский тенге

0,0039

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1125

1 Малазийский ринггит

0,4055

1 Мексиканское песо

0,0833

1 Молдавский лей

0,0943

1 Египетский фунт

0,1080

1 Норвежская крона

0,1932

100 Узбекских сум

0,0157

1 Польский злотый

0,4243

1 Сингапурский доллар

1,2589

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3861

1 Турецкая лира

0,1255

1 Тайваньский доллар

0,0615

1 Таджикский сомони

0,1507

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0601

100 Японских йен

1,4862

1 Новозеландский доллар

1,1530

Золото (1 унция)

3079,9155

Серебро (1 унция)

39,7764

Платина (1 унция)

1660,2115

Палладий (1 унция)

3218,0490
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (19.01.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (19.01.2022)

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