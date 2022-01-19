Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.01.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,6% - до 1,9261, курс рубля - на 0,9% - до 0,0221 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,9261
|
1 Российский рубль
|
0,0221
|
1 Австралийский доллар
|
1,2215
|
1 Аргентинское песо
|
0,0163
|
1 Белорусский рубль
|
0,6568
|
1 Бразильский реал
|
0,3053
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1095
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1427
|
1 Чешская крона
|
0,0790
|
100 Чилийских песо
|
0,2075
|
1 Китайский юань
|
0, 2677
|
1 Датская крона
|
0,2588
|
1 Грузинский лари
|
0,5529
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2182
|
1 Индийская рупия
|
0,0228
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3128
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0118
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1859
|
1 Швейцарский франк
|
1,8556
|
1 Израильский шекель
|
0, 5428
|
1 Канадский доллар
|
1,3597
|
1 Кувейтский динар
|
5,6240
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0039
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1125
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4055
|
1 Мексиканское песо
|
0,0833
|
1 Молдавский лей
|
0,0943
|
1 Египетский фунт
|
0,1080
|
1 Норвежская крона
|
0,1932
|
100 Узбекских сум
|
0,0157
|
1 Польский злотый
|
0,4243
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2589
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3861
|
1 Турецкая лира
|
0,1255
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0615
|
1 Таджикский сомони
|
0,1507
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0601
|
100 Японских йен
|
1,4862
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1530
|
Золото (1 унция)
|
3079,9155
|
Серебро (1 унция)
|
39,7764
|
Платина (1 унция)
|
1660,2115
|
Палладий (1 унция)
|
3218,0490