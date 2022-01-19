Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.01.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.01.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,6% - до 1,9261, курс рубля - на 0,9% - до 0,0221 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,9261 1 Российский рубль 0,0221 1 Австралийский доллар 1,2215 1 Аргентинское песо 0,0163 1 Белорусский рубль 0,6568 1 Бразильский реал 0,3053 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1095 100 Вон Республики Корея 0,1427 1 Чешская крона 0,0790 100 Чилийских песо 0,2075 1 Китайский юань 0, 2677 1 Датская крона 0,2588 1 Грузинский лари 0,5529 1 Гонконгский доллар 0,2182 1 Индийская рупия 0,0228 1 Британский фунт стерлингов 2,3128 100 Индонезийских рупий 0, 0118 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1859 1 Швейцарский франк 1,8556 1 Израильский шекель 0, 5428 1 Канадский доллар 1,3597 1 Кувейтский динар 5,6240 1 Казахстанский тенге 0,0039 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1125 1 Малазийский ринггит 0,4055 1 Мексиканское песо 0,0833 1 Молдавский лей 0,0943 1 Египетский фунт 0,1080 1 Норвежская крона 0,1932 100 Узбекских сум 0,0157 1 Польский злотый 0,4243 1 Сингапурский доллар 1,2589 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,3861 1 Турецкая лира 0,1255 1 Тайваньский доллар 0,0615 1 Таджикский сомони 0,1507 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0601 100 Японских йен 1,4862 1 Новозеландский доллар 1,1530 Золото (1 унция) 3079,9155 Серебро (1 унция) 39,7764 Платина (1 унция) 1660,2115 Палладий (1 унция) 3218,0490 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (19.01.2022)