Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.02.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.02.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

https://static.report.az/photo/8d622d1f-bdad-3843-a274-27e7fb699836.png https://static.report.az/photo/8d622d1f-bdad-3843-a274-27e7fb699836.png

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,4% - до 1,8386 маната, курс рубля не изменился и составил 0,0184 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8386 1 Российский рубль 0,0184 1 Австралийский доллар 1,1165 1 Аргентинское песо 0,0020 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,3450 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0900 100 Вон Республики Корея 0,1274 1 Чешская крона 0,0724 100 Чилийских песо 0,1766 1 Китайский юань 0,2367 1 Датская крона 0,2466 1 Грузинский лари 0,6427 1 Гонконгский доллар 0,2174 1 Индийская рупия 0,0205 1 Британский фунт стерлингов 2,1476 100 Индонезийских рупий 0,0109 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1643 1 Швейцарский франк 1,9298 1 Израильский шекель 0,4615 1 Канадский доллар 1,2583 1 Кувейтский динар 5,5249 1 Казахстанский тенге 0,0038 1 Киргизский сом 0,0190 100 Ливанских фунтов 0,0019 1 Малазийский ринггит 0,3548 1 Мексиканское песо 0,0997 1 Молдавский лей 0,0953 1 Египетский фунт 0,0550 1 Норвежская крона 0,1623 100 Узбекских сумов 0,0136 1 Польский злотый 0,4260 1 Сингапурский доллар 1,2653 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2537 1 Турецкая лира 0,0550 1 Тайваньский доллар 0,0540 1 Таджикский сомони 0,1553 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0441 100 Японских йен 1,1333 1 Новозеландский доллар 1,0520 Золото (1 унция) 3452,9210 Серебро (1 унция) 39,3852 Платина (1 унция) 1544,6710 Палладиум (1 унция) 1677,0075 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (21.02.2024)