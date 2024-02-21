О нас

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.02.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.02.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
21 февраля 2024 г. 09:29
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.02.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,4% - до 1,8386 маната, курс рубля не изменился и составил 0,0184 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8386

1 Российский рубль

0,0184

1 Австралийский доллар

1,1165

1 Аргентинское песо

0,0020

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3450

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0900

100 Вон Республики Корея

0,1274

1 Чешская крона

0,0724

100 Чилийских песо

0,1766

1 Китайский юань

0,2367

1 Датская крона

0,2466

1 Грузинский лари

0,6427

1 Гонконгский доллар

0,2174

1 Индийская рупия

0,0205

1 Британский фунт стерлингов

2,1476

100 Индонезийских рупий

0,0109

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1643

1 Швейцарский франк

1,9298

1 Израильский шекель

0,4615

1 Канадский доллар

1,2583

1 Кувейтский динар

5,5249

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0190

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3548

1 Мексиканское песо

0,0997

1 Молдавский лей

0,0953

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1623

100 Узбекских сумов

0,0136

1 Польский злотый

0,4260

1 Сингапурский доллар

1,2653

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2537

1 Турецкая лира

0,0550

1 Тайваньский доллар

0,0540

1 Таджикский сомони

0,1553

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0441

100 Японских йен

1,1333

1 Новозеландский доллар

1,0520

Золото (1 унция)

3452,9210

Серебро (1 унция)

39,3852

Платина (1 унция)

1544,6710

Палладиум (1 унция)

1677,0075
Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке CBA currency exchange rates (21.02.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (21.02.2024)

Экслюзивные новости

Эрсин Татар: Мы ценим теплое отношение азербайджанцев к Северному Кипру
Эрсин Татар: Мы ценим теплое отношение азербайджанцев к Северному Кипру
20 февраля 2024 г. 19:09
Какой будет судьба 112-летнего исторического здания в центре Баку?
ФотоКакой будет судьба 112-летнего исторического здания в центре Баку?
20 февраля 2024 г. 15:33
Комиссар ЕС по энергетике примет участие в заседании Консультативного совета ЮГК
Комиссар ЕС по энергетике примет участие в заседании Консультативного совета ЮГК
20 февраля 2024 г. 09:33
Азербайджанский рефери ФИФА получил очередное назначение от УЕФА
Азербайджанский рефери ФИФА получил очередное назначение от УЕФА
19 февраля 2024 г. 17:11
Политолог: Усилия Азербайджана по борьбе с неоколониализмом эффективны и своевременны
Политолог: Усилия Азербайджана по борьбе с неоколониализмом эффективны и своевременны
19 февраля 2024 г. 15:13
В Малыбейли обнаружена постройка, где армянские сепаратисты удерживали пленных азербайджанцев
ВидеоВ Малыбейли обнаружена постройка, где армянские сепаратисты удерживали пленных азербайджанцев
19 февраля 2024 г. 14:37
Мирко Даутович: Отношения между Азербайджаном и Сербией остаются на высоком уровне
Мирко Даутович: Отношения между Азербайджаном и Сербией остаются на высоком уровне
19 февраля 2024 г. 14:31
Президент Сенегала посетит Баку для участия в COP29
Президент Сенегала посетит Баку для участия в COP29
19 февраля 2024 г. 12:55
Алаа Аль-Хурдажи: COP29 будет ориентирован на финансирование программ по изменению климата
Алаа Аль-Хурдажи: COP29 будет ориентирован на финансирование программ по изменению климата
16 февраля 2024 г. 13:57
В прошлом году в Азербайджане зарегистрировано более 100 патентов на изобретения
В прошлом году в Азербайджане зарегистрировано более 100 патентов на изобретения
15 февраля 2024 г. 16:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi