Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.03.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.03.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,03% - до 1,8593 маната, курс рубля повысился на 0,5%, составив 0,0188 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8593 1 Российский рубль 0,0188 1 Австралийский доллар 1,1245 1 Аргентинское песо 0,0020 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,3415 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0909 100 Вон Республики Корея 0,1298 1 Чешская крона 0,0734 100 Чилийских песо 0,1759 1 Китайский юань 0,2369 1 Датская крона 0,2494 1 Грузинский лари 0,6403 1 Гонконгский доллар 0,2173 1 Индийская рупия 0,0205 1 Британский фунт стерлингов 2,1791 100 Индонезийских рупий 0,0109 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1662 1 Швейцарский франк 1,9381 1 Израильский шекель 0,4690 1 Канадский доллар 1,2616 1 Кувейтский динар 5,5368 1 Казахстанский тенге 0,0038 1 Киргизский сом 0,0190 100 Ливанских фунтов 0,0019 1 Малазийский ринггит 0,3630 1 Мексиканское песо 0,1012 1 Молдавский лей 0,0963 1 Египетский фунт 0,0347 1 Норвежская крона 0,1628 100 Узбекских сумов 0,0136 1 Польский злотый 0,4342 1 Сингапурский доллар 1,2773 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2707 1 Турецкая лира 0,0530 1 Тайваньский доллар 0,0541 1 Таджикский сомони 0,1553 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0443 100 Японских йен 1,1535 1 Новозеландский доллар 1,0492 Золото (1 унция) 3703,2885 Серебро (1 унция) 41,6041 Платина (1 унция) 1587,1115 Палладиум (1 унция) 1748,9175 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (12.03.2024)