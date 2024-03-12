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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.03.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.03.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
12 марта 2024 г. 09:34
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.03.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,03% - до 1,8593 маната, курс рубля повысился на 0,5%, составив 0,0188 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8593

1 Российский рубль

0,0188

1 Австралийский доллар

1,1245

1 Аргентинское песо

0,0020

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3415

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0909

100 Вон Республики Корея

0,1298

1 Чешская крона

0,0734

100 Чилийских песо

0,1759

1 Китайский юань

0,2369

1 Датская крона

0,2494

1 Грузинский лари

0,6403

1 Гонконгский доллар

0,2173

1 Индийская рупия

0,0205

1 Британский фунт стерлингов

2,1791

100 Индонезийских рупий

0,0109

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1662

1 Швейцарский франк

1,9381

1 Израильский шекель

0,4690

1 Канадский доллар

1,2616

1 Кувейтский динар

5,5368

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0190

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3630

1 Мексиканское песо

0,1012

1 Молдавский лей

0,0963

1 Египетский фунт

0,0347

1 Норвежская крона

0,1628

100 Узбекских сумов

0,0136

1 Польский злотый

0,4342

1 Сингапурский доллар

1,2773

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2707

1 Турецкая лира

0,0530

1 Тайваньский доллар

0,0541

1 Таджикский сомони

0,1553

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0443

100 Японских йен

1,1535

1 Новозеландский доллар

1,0492

Золото (1 унция)

3703,2885

Серебро (1 унция)

41,6041

Платина (1 унция)

1587,1115

Палладиум (1 унция)

1748,9175
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (12.03.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (12.03.2024)

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