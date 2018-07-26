Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.07.2018)

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,45%, до 1,9944 маната, курс рубля - на 0,74%, до 0,0271 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9944
|1 Российский рубль
|0.0271
|1 Австралийский доллар
|1.2651
|1 Аргентинское песо
|0.0621
|1 Белорусский рубль
|0.8552
|1 Бразильский реал
|0.4606
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1296
|100 Вон Республики Корея
|0.1520
|1 Чешская крона
|0.0779
|100 Чилийских песо
|0.2618
|1 Китайский юань
|0.2511
|1 Датская крона
|0.2677
|1 Грузинский лари
|0.6933
|1 Гонконгский доллар
|0.2166
|1 Индийская рупия
|0.0248
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2444
|100 Индонезийских рупий
|0.0118
|100 Иранских риалов
|0.0039
|1 Шведская крона
|0.1942
|1 Швейцарский франк
|1.7147
|1 Израильский шекель
|0.4681
|1 Канадский доллар
|1.3039
|1 Кувейтский динар
|5.6176
|1 Казахстанский тенге
|0.0049
|1 Киргизский сом
|0.0250
|100 Ливанских фунтов
|0.1128
|1 Малазийский ринггит
|0.4192
|1 Мексиканское песо
|0.0909
|1 Молдавский лей
|0.1025
|1 Египетский фунт
|0.0950
|1 Норвежская крона
|0.2090
|100 Узбекских сум
|0.0217
|1 Польский злотый
|0.4643
|1 Сингапурский доллар
|1.2504
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3888
|1 Турецкая лира
|0.3542
|1 Тайваньский доллар
|0.0557
|1 Таджикский сомони
|0.1805
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0639
|100 Японских йен
|1.5345
|1 Новозеландский доллар
|1.1626
|Золото (1 унция)
|2093.6775
|Серебро (1 унция)
|26.5226
|Платина (1 унция)
|1430.2865
|Палладий (1 унция)
|1588.9050
Nərmin RəhimovaАвтор новости
Поделиться в Facebook