Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.07.2018)

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,45%, до 1,9944 маната, курс рубля - на 0,74%, до 0,0271 маната.