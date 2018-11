Exchange Rates of Central Bank (26.07.2018)

26 July, 2018 09:32

1 USD 1.7000 AZN 1 EUR 1.9944 AZN 1 RUR 0.0269 AZN