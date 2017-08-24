Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.08.2017)

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7009 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,36% - до 2,0075 маната. Курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0288 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7009 1 Евро 2.0075 1 Российский рубль 0.0288 1 Австралийский доллар 1.3435 1 Аргентинское песо 0.0988 1 Белорусский рубль 0.8811 1 Бразильский реал 0.5416 1 Дирхам ОАЭ 0.4631 1 Южноафриканский рэнд 0.1292 100 Вон Республики Корея 0.1509 1 Чешская крона 0.0769 100 Чилийских песо 0.2655 1 Китайский юань 0.2553 1 Датская крона 0.2699 1 Грузинский лари 0.7049 1 Гонконгский доллар 0.2174 1 Индийская рупия 0.0266 1 Английский фунт стерлингов 2.1750 100 Индонезийских рупий 0.0127 100 Иранских риалов 0.0045 1 Шведская крона 0.2111 1 Швейцарский франк 1.7609 1 Израильский шекель 0.4714 1 Канадский доллар 1.3557 1 Кувейтский динар 5.6340 1 Казахстанский тенге 0.0051 1 Киргизский сом 0.0246 100 Ливанских фунтов 0.1128 1 Малазийский ринггит 0.3975 1 Мексиканское песо 0.0962 1 Молдавский лей 0.0950 1 Египетский фунт 0.0959 1 Норвежская крона 0.2162 100 Узбекских сум 0.0407 1 Польский злотый 0.4687 1 Сингапурский доллар 1.2498 1 Саудовский риал 0.4536 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3976 1 Турецкая лира 0.4887 1 Тайваньский доллар 0.0563 1 Таджикский сомони 0.1931 1 Новый туркменский манат 0.4867 1 Украинская гривна 0.0666 100 Японских йен 1.5581 1 Новозеландский доллар 1.2291 Золото (1 унция) 2188,4630 Серебро (1 унция) 29,0088 Платина (1 унция) 1665,1811 Палладий (1 унция) 1590,3415