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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.11.2016)

    1 доллар США - 1,6782 маната

    Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,58% и составил 1,6782 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату упал на 0,48% - до 1,8336 маната. Курс рубля вырос на 0,76%, составив 0,0264 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.6782
    1 Евро 1.8336
    1 Российский рубль 0.0264
    1 Австралийский доллар 1.2856
    1 Аргентинское песо 0.1123
    1 Белорусский рубль 0.8798
    1 Бразильский реал 0.5187
    1 Дирхам ОАЭ 0.4569
    1 Южноафриканский рэнд 0.1247
    100 Вон Республики Корея 0.1247
    1 Чешская крона 0.0679
    100 Чилийских песо 0.2585
    1 Китайский юань 0.2471
    1 Датская крона 0.2463
    1 Грузинский лари 0.6822
    1 Гонконгский доллар 0.2164
    1 Индийская рупия 0.0253
    1 Английский фунт стерлингов 2.0832
    100 Индонезийских рупий 0.0128
    100 Иранских риалов 0.0047
    1 Шведская крона 0.1850
    1 Швейцарский франк 1.7054
    1 Израильский шекель 0.4400
    1 Канадский доллар 1.2502
    1 Кувейтский динар 5.5450
    1 Казахстанский тенге 0.0050
    1 Киргизский сом 0.0245
    100 Ливанских фунтов 0.1114
    1 Малазийский ринггит 0.3944
    1 Мексиканское песо 0.0848
    1 Молдавский лей 0.0851
    1 Египетский фунт 0.0986
    1 Норвежская крона 0.2016
    100 Узбекских сум 0.0539
    1 Польский злотый 0.4225
    1 Сингапурский доллар 1.1997
    1 Саудовский риал 0.4475
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3215
    1 Турецкая лира 0.5215
    1 Тайваньский доллар 0.0531
    1 Таджикский сомони 0.2132
    1 Новый туркменский манат 0.4802
    1 Украинская гривна 0.0657
    100 Японских йен 1.5897
    1 Новозеландский доллар 1.2162
    Золото (1 унция) 2150,4455
    Серебро (1 унция) 31,1642
    Платина (1 унция) 1701,6948
    Палладий (1 унция) 1134,4632

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