Exchange Rates of Central Bank (10.11.2016)

1 USD - 1.6782 AZN

10 November, 2016 10:00

According to the Central Bank, US-dollar increased by 0,58% and made 1,6782 AZN. Report informs referring to the Central Bank's official exchange rate information, the euro decreased by 0,48% and made 1,8336 AZN. Russian ruble increased by 0,76% and made 0,0264 AZN. 1 USD 1.6782 AZN 1 EUR 1.8336 AZN 1 RUR 0.0264 AZN 1 AUD 1.2856 AZN 1 ARS 0.1123 AZN 100 BYR 0.8798 AZN 1 BRL 0.5187 AZN 1 AED 0.4569 AZN 1 ZAR 0.1247 AZN 100 KRW 0.1247 AZN 1 CZK 0.0679 AZN 100 CLP 0.2585 AZN 1 CNY 0.2471 AZN 1 DKK 0.2463 AZN 1 GEL 0.6822 AZN 1 HKD 0.2164 AZN 1 INR 0.0253 AZN 1 GBP 2.0832 AZN 100 IDR 0.0128 AZN 100 IRR 0.0047 AZN 1 SEK 0.1850 AZN 1 CHF 1.7054 AZN 1 ILS 0.4400 AZN 1 CAD 1.2502 AZN 1 KWD 5.5450 AZN 1 KZT 0.0050 AZN 1 KGS 0.0245 AZN 100 LBP 0.1114 AZN 1 MYR 0.3944 AZN 1 MXN 0.0848 AZN 1 MDL 0.0851 AZN 1 EGP 0.0986 AZN 1 NOK 0.2016 AZN 100 UZS 0.0539 AZN 1 PLN 0.4225 AZN 1 SGD 1.1997 AZN 1 SAR 0.4475 AZN 1 SDR 2.3215 AZN 1 TRY 0.5215 AZN 1 TWD 0.0531 AZN 1 TJS 0.2132 AZN 1 TMT 0.4802 AZN 1 UAH 0.0657 AZN 100 JPY 1.5897 AZN 1 NZD 1.2162 AZN 1 XAU 2150.4455 AZN 1 XAG 31.1642 AZN 1 XPT 1701.6948 AZN 1 XPD 1134.4632 AZN