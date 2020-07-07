Индия впервые за 18 лет достигла профицита в торговле

В июне Индия сократила импорт нефти на 55% по сравнению с предыдущим месяцем

Индия впервые за 18 лет достигла положительного сальдо в торговле, которое составило в июне около 786 млн долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщило индийское министерство торговли.

По оценкам ведомства, к профициту в июне привело замедление на 12% темпов сокращения экспорта, в то время как уровень импорта в прошлом месяце упал на 49%. В результате объем индийского импорта составил в июне 21,1 млрд долларов США, а экспорта - 21,9 млрд долларов США.

Последний раз Индия обладала положительным сальдо в торговле в январе 2002 года с профицитом в 10 млн долларов США.

Темпы сокращения экспорта замедлились в связи с возвращением отраслей индийской промышленности к нормальной деятельности после поэтапной отмены в стране ограничений из-за пандемии коронавируса. Это позволило увеличить экспорт ряда товаров, в частности железной руды и продуктов питания.

В то же время в июне Индия продолжала сокращать импорт транспортного оборудования, химикатов, стали, бытовой электроники, хлопка, тканей и драгоценных металлов. В июне Индия сократила импорт нефти на 55% по сравнению с предыдущим месяцем.