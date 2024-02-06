Имущество Atabank выставят на аукцион

27 февраля в ООО "Бакинский аукционный центр" состоится открытый аукцион по продаже недвижимости находящегося в процессе ликвидации ОАО Atabank.

27 февраля в ООО "Бакинский аукционный центр" состоится открытый аукцион по продаже недвижимости находящегося в процессе ликвидации ОАО Atabank.

Как передает Report, об этом сообщил ликвидатор банка - Фонд страхования вкладов (ФСВ).

Речь идет о нежилой площади стоимостью 190 тыс. манатов, расположенной по адресу город Баку, Хатаинский район, улица Мухаммеда Хади, дом 53 (улица Вунгтау, 6Б).

Отметим, что лицензия Atabank аннулирована решением правления Центрального банка Азербайджана от 28 апреля 2020 года.