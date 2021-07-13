Google оштрафован во Франции на 500 млн евро

Google не выполнил вынесенное в апреле 2020 года решение о том, что он должен заключить соглашения со СМИ о выплатах за использование их новостного контента

Французский антимонопольный регулятор оштрафовал Google на 500 млн евро за недолжное выполнение требований закона о соблюдении «смежного права в интересах информагентств и редакторов СМИ». отмечается в заявлении регулятора.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", Google не выполнил вынесенное в апреле 2020 года решение о том, что он должен заключить соглашения со СМИ о выплатах за использование их новостного контента, чтобы на законных основаниях продолжать его размещение в сервисе Google News.

Регулятор изначально дал Google три месяца на проведение переговоров с издателями. Но, по словам главы ведомства Изабель де Сильва, действия компании не соответствовали духу и букве закона. Регулятор обязал Google устранить проблему в ближайшие два месяца. В противном случае компании грозят штрафы в размере до 900 тыс. евро в день. Google, со своей стороны, выразил разочарование решением регуляторов, отметив, что этот штраф «игнорирует наши усилия по достижению соглашения и реальность того, как работают новости на нашей платформе». «На данный момент Google — единственная компания, которая объявила о заключении соглашений по смежным правам»,— говорится в заявлении компании, которое цитирует Reuters .

В прошлом месяце Google был оштрафован во Франции на 220 млн евро за использование доминирующего положения на рекламном рынке страны для продвижения собственных сервисов онлайн-рекламы.