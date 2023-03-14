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Годовая инфляция в Азербайджане приблизилась к 14%

Годовая инфляция в Азербайджане приблизилась к 14% В январе-феврале индекс потребительских цен в Азербайджане составил 113,9% по сравнению с 2021 годом, в том числе 117,3 % по продовольственным товарам, напиткам и табачным изделиям, 112,2 % - по непродовольственным товарам, 110,6% - по платным услугам, ок
Финансы
14 марта 2023 г. 16:12
Годовая инфляция в Азербайджане приблизилась к 14%

В январе-феврале индекс потребительских цен в Азербайджане составил 113,9% по сравнению с тем же периодом 2021 года, в том числе 117,3 % по продовольственным товарам, напиткам и табачным изделиям, 112,2 % - по непродовольственным товарам, 110,6% - по платным услугам, оказанным населению.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Согласно отчету, в феврале 2022 года индекс потребительских цен составил 101,5% по сравнению с предыдущим месяцем и 114,1% по сравнению с февралем предыдущего года.

Индекс потребительских цен на продовольствие, напитки и табачные изделия в феврале составил 101,8% по сравнению с предыдущим месяцем и 117,1 % по сравнению с февралем предыдущего года.

В прошлом месяце индекс потребительских цен на непродовольственные товары составил 100,4% по сравнению с предыдущим месяцем и 112,2% по сравнению с февралем предыдущего года.

Индекс потребительских цен по платным услугам населению составил 102% по сравнению с предыдущим месяцем и 111,4% по сравнению с февралем прошлого года.

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Версия на английском языке Annual inflation rate in Azerbaijan nears 14%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda illik inflyasiya 14 %-ə yaxınlaşıb

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