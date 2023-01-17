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Обнародована годовая инфляция в Азербайджане

Обнародована годовая инфляция в Азербайджане В 2022 году индекс потребительских цен в Азербайджане составил 113,9% по сравнению с 2021 годом, в том числе 119,5% по продовольственным товарам, напиткам и табачным изделиям, 108,6% - по непродовольственным товарам, 110,4% - по платным услугам, оказанным
Финансы
17 января 2023 г. 15:24
Обнародована годовая инфляция в Азербайджане

В 2022 году индекс потребительских цен в Азербайджане составил 113,9% по сравнению с 2021 годом, в том числе 119,5% по продовольственным товарам, напиткам и табачным изделиям, 108,6% - по непродовольственным товарам, 110,4% - по платным услугам, оказанным населению.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Согласно отчету, в прошлом месяце индекс потребительских цен составил 101% по сравнению с предыдущим месяцем и 114,4% по сравнению с декабрем предыдущего года.

Индекс потребительских цен на продовольствие, напитки и табачные изделия в декабре 2022 года составил 101,7% по сравнению с предыдущим месяцем и 119,0% по сравнению с декабрем предыдущего года.

В прошлом месяце индекс потребительских цен на непродовольственные товары составил 100,5% по сравнению с предыдущим месяцем и 111,9% по сравнению с декабрем предыдущего года. Мебель, ковры, стиральные машины, телевизоры, запчасти для легковых автомобилей, синтетические моющие средства, мыло и шампуни подорожали за месяц больше, чем отдельные непродовольственные товары, при этом снижение в основном наблюдалось в ценах на пиломатериалы, кондиционеры и компьютеры. Существенных изменений цен на другие продовольственные товары не произошло.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda illik inflyasiya açıqlanıb

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