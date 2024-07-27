Fitch: Восстановление Карабаха положительно скажется на экономическом росте

В связи с замедлением темпов добычи нефти в Азербайджане и положительным влиянием восстановительных работ в Карабахе темпы экономического роста будут циклически восстанавливаться до 3,2%.

При более медленном снижении добычи нефти в Азербайджане и положительных эффектах восстановительных работ в Карабахском регионе экономический рост в стране циклически восстановится до 3,2%.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении международного рейтингового агентства Fitch по стране.

"Мы ожидаем замедления экономического роста до 2,7% в 2025 году и до 2,3% в 2026 году, поскольку этот процесс по-прежнему поддерживается государственными инвестициями. Между тем, спад в нефтяном секторе замедлится по сравнению с предыдущими годами, т.е. может замедляться снижение темпа добычи нефти", - говорится в сообщении Fitch.