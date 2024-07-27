Fitch повысило рейтинг Азербайджана до уровня "BBВ-" со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Азербайджана в иностранной валюте до уровня "BBВ-" со стабильным прогнозом.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Азербайджана в иностранной валюте c "BB+" до уровня "BBВ-" со стабильным прогнозом.

Об этом Report сообщает со ссылкой на агентство .

"Рейтинг поддерживается сильным внешним балансом Азербайджана, низким государственным долгом в аналогичной группе и гибкостью финансирования за счет крупных активов суверенного фонда благосостояния", - отмечает агентство.

Годовая инфляция в первой половине 2024 года оставалась ниже целевого диапазона Центрального банка в 4% и, как ожидается, в этом году составит 3,5%, а к 2026 году увеличится до 4,7%.

Прогнозируется, что рост экономики в 2024 году увеличится до 3,2%, но замедлится до 2,7% в следующем году и 2,3% - в 2026.