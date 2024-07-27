О нас

В Минфине приветствовали решение Fitch Ratings повысить рейтинг Азербайджана до "ВВВ-"

В Минфине приветствовали решение Fitch Ratings повысить рейтинг Азербайджана до "ВВВ-" Министерство финансов Азербайджана приветствует решение международного кредитного рейтингового агентства Fitch Ratings от 26 июля о повышении долгосрочного рейтинга страны в иностранной валюте до "BBB-", то есть до инвестиционного уровня.
Финансы
27 июля 2024 г. 08:19
В Минфине приветствовали решение Fitch Ratings повысить рейтинг Азербайджана до ВВВ-

Министерство финансов Азербайджана приветствует решение международного кредитного рейтингового агентства Fitch Ratings от 26 июля о повышении долгосрочного рейтинга страны в иностранной валюте до "BBB-", то есть до инвестиционного уровня.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства финансов.

"Возвращение нашего суверенного рейтинга на инвестиционный уровень спустя 8 лет и установление прогноза по рейтингу как "стабильный", несомненно, является проявлением международной оценки макроэкономической и монетарной политики, институциональных реформ, улучшения инвестиционного климата, низкого уровня государственного долга, в частности внешнего государственного долга, и других последовательных и многосторонних реформ, проводимых правительством Азербайджана под руководством президента Ильхама Алиева", - отмечается в заявлении.

Отмечается, что Минфин ранее обвиняло международные кредитные рейтинговые агентства "в проявлении скупости в вопросе рейтингов нашей страны".

"Отрадно, что теперь Fitch Ratings первым объективно и адекватно выразило реальную экономическую ситуацию и отношение инвесторов к кредитному риску Азербайджана, приняв решение о повышении международного кредитного рейтинга нашей страны до инвестиционного уровня. Мы надеемся, что другие международные кредитные рейтинговые агентства также займут аналогичную позицию и подтвердят кредитный рейтинг Азербайджана на инвестиционном уровне", - подчеркивается в заявлении Министерства финансов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Maliyyə Nazirliyi: "Fitch"in Azərbaycanın reytinqini “BBB-” səviyyəsinə yüksəltməsi qərarını təqdir edirik

Самое важное

Азербайджан пригласил Армению на COP29
Азербайджан пригласил Армению на COP29
21 июля 2024 г. 19:19
Президент: С одной стороны, Европа просит нас увеличить добычу газа, а с другой – не финансирует ее
Президент: С одной стороны, Европа просит нас увеличить добычу газа, а с другой – не финансирует ее
20 июля 2024 г. 19:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi