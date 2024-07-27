В Минфине приветствовали решение Fitch Ratings повысить рейтинг Азербайджана до "ВВВ-"

Министерство финансов Азербайджана приветствует решение международного кредитного рейтингового агентства Fitch Ratings от 26 июля о повышении долгосрочного рейтинга страны в иностранной валюте до "BBB-", то есть до инвестиционного уровня.

Министерство финансов Азербайджана приветствует решение международного кредитного рейтингового агентства Fitch Ratings от 26 июля о повышении долгосрочного рейтинга страны в иностранной валюте до "BBB-", то есть до инвестиционного уровня.

Как сообщает Report , об этом говорится в заявлении Министерства финансов.

"Возвращение нашего суверенного рейтинга на инвестиционный уровень спустя 8 лет и установление прогноза по рейтингу как "стабильный", несомненно, является проявлением международной оценки макроэкономической и монетарной политики, институциональных реформ, улучшения инвестиционного климата, низкого уровня государственного долга, в частности внешнего государственного долга, и других последовательных и многосторонних реформ, проводимых правительством Азербайджана под руководством президента Ильхама Алиева", - отмечается в заявлении.

Отмечается, что Минфин ранее обвиняло международные кредитные рейтинговые агентства "в проявлении скупости в вопросе рейтингов нашей страны".

"Отрадно, что теперь Fitch Ratings первым объективно и адекватно выразило реальную экономическую ситуацию и отношение инвесторов к кредитному риску Азербайджана, приняв решение о повышении международного кредитного рейтинга нашей страны до инвестиционного уровня. Мы надеемся, что другие международные кредитные рейтинговые агентства также займут аналогичную позицию и подтвердят кредитный рейтинг Азербайджана на инвестиционном уровне", - подчеркивается в заявлении Министерства финансов.