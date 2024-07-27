Fitch: Госдолг Азербайджана вырастет до 22,7% ВВП

Гарантированный государством долг Азербайджана составил 21,8% по отношении к валовому внутреннему продукту (ВВП) в 2023 году, этот показатель вырастет до 22,7% в 2026 году.

Гарантированный государством долг Азербайджана составил 21,8% по отношении к валовому внутреннему продукту (ВВП) в 2023 году, этот показатель вырастет до 22,7% в 2026 году.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении международного рейтингового агентства Fitch по стране.

Агентство заявило, что это один из самых низких показателей среди стран, которым Fitch присвоил инвестиционный рейтинг.

"В последние годы внешний государственный долг Азербайджана сократился, улучшилась его валютная структура, и около 2/3 внешнего долга приходится на долю официальных кредиторов. Если в 2022 году внешний долг составлял 6,4 млрд долларов, то в 2023 году он снизился до 6 млрд долларов и составил 8,2% ВВП. Его большая часть связана с проектом Южного газового коридора", - заявили в Fitch.