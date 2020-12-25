Фунт укрепляется к доллару на оптимизме вокруг Brexit

По мнению аналитиков, рост фунта может оказаться временным, поскольку соглашение делает Великобританию более оторванной от ЕС

Курс фунта стерлингов укрепляется к доллару в пятницу утром и остается у максимума с мая 2018 года на оптимизме после подписания договора о торговле между Великобританией и ЕС.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.03 (по бакинскому времени) курс фунта стерлингов рос к доллару до 1,3581 доллара США за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3555 доллара США. Курс евро к доллару рос до 1,2199 доллара США за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,2186 доллара США, курс доллара к иене опускался до 103,56 иены за доллар США с уровня предыдущего закрытия в 103,63 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,09%, до 90,25 пункта.

Великобритания и ЕС в четверг заключили торговое соглашение по выходу Великобритании из ЕС (Brexit), которое должно вступить в силу с 1 января 2021 года. Переговоры Лондона и Брюсселя буксовали несколько месяцев.

Новости о договоре усилили аппетит инвесторов к риску и подтолкнули к покупкам более рисковых активов, и тем самым оказали давление на более надежный американский доллар. Однако, объем торгов на валютных рынках в пятницу низкий в связи с закрытием многих рынков в день католического Рождества.

"Важно осознавать, что это только начало новых торговых отношений, которые можно строить", — считает старший рыночный стратег National Australia Bank Гэвин Френд (Gavin Friend), чье мнение приводит агентство Reuters.

Однако, как отмечают аналитики, рост фунта может оказаться временным, поскольку соглашение делает Великобританию более оторванной от ЕС. "Теперь сделка заключена, и со временем мы начнем видеть экономические последствия выхода из ЕС. И я думаю, что это явно негативно для экономики Великобритании. Я думаю, что фунт упадет после того, как все положительные моменты сделки будут отыграны", — сказал агентству главный стратег Sumitomo Mitsui Bank Дайсуке Уно (Daisuke Uno).