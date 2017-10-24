Фондовый индекс Катара упал до минимума за 6 лет

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Основной фондовый индекс Катара QE Index по итогам торгов в понедельник опустился до минимума с августа 2011 года из-за отсутствия прогресса на переговорах, которые должны были положить конец дипломатической и экономической изоляции ближневосточного государства.

Как сообщает Report со ссылкой на Interfax, к концу сессии QE Index снизился на 0,5%, до 8117,41 пункта. С начала дипломатического кризиса индикатор потерял 18%.

Падение катарского рынка в 2017 году составляет 25% в долларовом эквиваленте (22,2% в нацвалюте) и является самым значительным среди основных мировых индикаторов, отслеживаемых агентством Bloomberg.

Как сообщалось, 5 июня Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив власти страны в поддержке террористических организаций. Позже к ним присоединился ряд других мусульманских стран. В дальнейшем были прекращены транспортные и экономические связи многих ближневосточных стран с Катаром.

По оценкам Moody's Investors Service, в июне-июле Катар был вынужден влить 40 млрд долларов в поддержку экономики и финансовой системы из-за дипломатического кризиса. Курс доллара в Катаре сейчас достиг исторического рекорда в 3,8 риала.