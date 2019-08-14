Эльман Рустамов в рейтинге глав центробанков мира

Председатель правления Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов обосновался в категории "B" рейтинга председателей центральных банков мира.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Central Banker Report Cards 2019, подготовленном журналом Global Finance.

В этом году в список, который составляется ежегодно, вошли председатели центральных банков 94 стран. Председателей ЦБ оценивают по шкале от "A" до "F", учитывая их успехи в вопросах контроля инфляции, целей экономического развития, стабильности курса.

К категории "A" отнесли лучших председателей, главы ЦБ с самыми плохими результатами обосновались в категории "F".

Эльман Рустамов обосновался в категории "B", которую он занимал и в 2018 году.

В этом году в категорию "A" списка вошли главы центральных банков Австралии, Гондураса, Исландии, Кувейта, Ливана, Мексики, Марокко, России, Южной Кореи и Тайваня.

Глава ЦБ соседней Грузии попал в категорию "A", а председатель банка Армении не попал в список вовсе.