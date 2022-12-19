О нас

Доллар поднялся выше 68 руб., евро - выше 72 руб. впервые с 11 мая

Доллар поднялся выше 68 руб., евро - выше 72 руб. впервые с 11 мая Доллар США и евро уверенно растут на Московской бирже в понедельник днем. В ожидании решения о потолке цен на российский газ доллар поднялся выше 68 руб., а евро - 72 руб. впервые с 11 мая.
Финансы
19 декабря 2022 г. 17:07
Доллар поднялся выше 68 руб., евро - выше 72 руб. впервые с 11 мая

Доллар США и евро уверенно растут на Московской бирже в понедельник днем. В ожидании решения о потолке цен на российский газ доллар поднялся выше 68 руб., а евро - 72 руб. впервые с 11 мая.

Об этом передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Курс доллара США составил 68,08 руб./$1 в 15:49 по московскому времени, что на 3,43 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 72,06 руб./EUR1, поднявшись на 2,96 рубля.

Немногим ранее евро поднимался до 72 руб. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 3,22 рубля - до 69,87 рубля.

Отметим, что рубль начал дешеветь на фоне введенного странами Запада с 5 декабря потолка цен на поставки нефти из РФ. На прошлой неделе Евросоюз также ввел девятый пакет антироссийских санкций.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Russian ruble drops against US dollar and euro 
Версия на азербайджанском языке Rublun məzənnəsi ABŞ dolları və avroya nisbətdə ucuzlaşıb

Другие новости из категории

Названа дата аукциона по облигациям НКО Viator Mikrokredit Azerbaijan
Названа дата аукциона по облигациям НКО Viator Mikrokredit Azerbaijan
19 декабря 2022 г. 15:30
S&P понизило прогноз роста экономики развивающихся рынков
S&P понизило прогноз роста экономики развивающихся рынков
19 декабря 2022 г. 15:23
Инвестиционная компания CPM-İnvest удвоит уставный капитал
Инвестиционная компания CPM-İnvest удвоит уставный капитал
19 декабря 2022 г. 13:35
Министр: 2022 год запомнится положительными тенденциями к диверсификации экономики Азербайджана
Министр: 2022 год запомнится положительными тенденциями к диверсификации экономики Азербайджана
19 декабря 2022 г. 12:07
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.12.2022)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.12.2022)
19 декабря 2022 г. 09:33
Стоимость золота выросла на ослаблении доллара
Стоимость золота выросла на ослаблении доллара
19 декабря 2022 г. 09:27
Саудовский министр: Мы заинтересованы в инвестировании в освобожденные территории Азербайджана
Саудовский министр: Мы заинтересованы в инвестировании в освобожденные территории Азербайджана
18 декабря 2022 г. 18:50
Самир Шарифов: Мы ценим тот факт, что Королевство Саудовская Аравия не устанавливает дипломатических отношений с Арменией
Самир Шарифов: Мы ценим тот факт, что Королевство Саудовская Аравия не устанавливает дипломатических отношений с Арменией
18 декабря 2022 г. 14:09
Стоимость платных услуг населению в Азербайджане выросла на 7%
Стоимость платных услуг населению в Азербайджане выросла на 7%
17 декабря 2022 г. 16:55
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (17.12.2022)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (17.12.2022)
17 декабря 2022 г. 10:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi