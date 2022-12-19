Сегодня ЕС рассмотрит сниженный потолок цены на газ

Министры энергетики стран Евросоюза сегодня обсудят предложенный председательствующей в Совете ЕС Чехией компромиссный вариант снижения потолка цены на газ до 188 евро за МВт-ч.

Министры энергетики стран Евросоюза сегодня обсудят предложенный председательствующей в Совете ЕС Чехией компромиссный вариант снижения потолка цены на газ до 188 евро за МВт-ч.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg.

Предложение о вмешательстве на рынок, которое группа стран-членов ЕС выдвинула еще весной, вызвало глубокий раскол среди правительств. В последние недели Германия выступала за осторожный подход, зато Бельгия, Греция, Италия и Польша требовали более агрессивного инструмента, с верхней границей цены на уровне ниже 200 евро.

Агентство отмечает, что соглашение об ограничении цены на газ также разблокирует широкий пакет мер, направленных на сдерживание высоких цен на энергоносители. Цены на газ и электроэнергию взлетели до рекордных отметок в начале этого года после того, как Россия резко сократила поставки газа в блок с развязыванием полномасштабной войны против Украины.

Согласно последней редакции, так называемый "корректировочный механизм газового рынка" заработает, когда месячные и годовые контракты на газ в хабе TTF превысят 188 евро за МВт-ч в течение трех дней. Он также потребует, чтобы разрыв между ценой природного газа и заранее определенной корзиной цен на СПГ не превышал 35 евро. Контракты, превышающие этот предел, выполнять будет запрещено.

Кроме того, новый проект позволяет Еврокомиссии прекратить свое вмешательство на рынке, если оно подрывает меры ЕС по сокращению спроса на газ. Исполнительный орган также может немедленно приостановить действие механизма, если он ставит под угрозу безопасность поставок. Некоторые критики опасаются, что ограничение цены в Европе может сделать ее менее привлекательной для продавцов во всем мире.

Отметим, что ранее ЕК опубликовала предложение установить максимальную цену на газ на уровне 275 евро за МВт-ч, что более чем вдвое больше текущей цены на рынке в 120 евро за МВт-ч.