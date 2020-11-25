Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана сократилась на 17%

Операционные доходы банков снизились на 1,7%

Банковский сектор Азербайджана в январе-октябре этого года получил чистую прибыль в размере 478 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 16,6% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Операционные доходы банков за 10 месяцев составили 2 130,7 млн манатов (на 1,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года), операционные расходы - 1 409,4 млн манатов (на 0,9% меньше), отчисления на создание специальных резервов - 109 млн манатов (на 32,55% меньше), прочие доходы - 0,3 млн манатов (на 98,6% меньше), выплаты по налогу на прибыль - 134,6 млн манатов (в 2,3 раза больше).