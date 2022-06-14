О нас

ЦБА работает с компаниями по страхованию жизни в борьбе с отмыванием денег

ЦБА работает с компаниями по страхованию жизни в борьбе с отмыванием денег Центральный банк Азербайджана (ЦБА) постоянно сотрудничает с компаниями по страхованию жизни в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Финансы
14 июня 2022 г. 13:45
ЦБА работает с компаниями по страхованию жизни в борьбе с отмыванием денег

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) постоянно сотрудничает с компаниями по страхованию жизни в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Об этом в ответ на запрос Report заявили в Центральном банке.

"Закон "О противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма" предусматривает соответствующие требования к участникам мониторинга, включая страховые компании.

Меры, которые необходимо принять в соответствии с требованиями Службы финансового мониторинга "О разработке систем внутреннего контроля в борьбе с легализацией денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем юридическими и иными лицами, вовлеченными в мониторинг, и финансированием терроризма", уже определены", - говорится в заявлении ЦБА.

Напомним, 9 июня в Центральном банке Азербайджана состоялась встреча с руководителями компаний по страхованию жизни и перестрахованию, в ходе которой обсуждены меры по противодействию легализации денег, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Central Bank: "We are working with life insurance companies in battling money laundering"
Версия на азербайджанском языке Mərkəzi Bank: "Çirkli pulların leqallaşdırılmasına qarşı mübarizə sahəsində həyat sığorta şirkətlərilə iş aparılır"

Экслюзивные новости

Минобороны Турции: Военное сотрудничество Баку и Анкары поднялось до уровня союзничества
Минобороны Турции: Военное сотрудничество Баку и Анкары поднялось до уровня союзничества
14 июня 2022 г. 10:59
Глава ГА ООН: Азербайджан играет важную роль как председатель Движения неприсоединения
Глава ГА ООН: Азербайджан играет важную роль как председатель Движения неприсоединения
11 июня 2022 г. 12:43
ЦБА: Ликвидация валютной биржи никак не влияет на межбанковские операции в Азербайджане
ЦБА: Ликвидация валютной биржи никак не влияет на межбанковские операции в Азербайджане
10 июня 2022 г. 18:44
Самир Насиров: Российско-украинский конфликт привел к сокращению денежных переводов в Азербайджан
Самир Насиров: Российско-украинский конфликт привел к сокращению денежных переводов в Азербайджан
10 июня 2022 г. 17:19
Глава Николаевской военной администрации: За четыре дня уничтожено две роты врага
Глава Николаевской военной администрации: За четыре дня уничтожено две роты врага
10 июня 2022 г. 14:37
Назначен новый замначальника Центра интеллектуального управления транспортом
Назначен новый замначальника Центра интеллектуального управления транспортом
10 июня 2022 г. 13:02
Агентство: Число получивших отказ в инвалидности по ошибке сведено к минимуму
Агентство: Число получивших отказ в инвалидности по ошибке сведено к минимуму
10 июня 2022 г. 12:27
Официальные лица Азербайджана и Турции отметят годовщину принятия Шушинской декларации
Официальные лица Азербайджана и Турции отметят годовщину принятия Шушинской декларации
10 июня 2022 г. 00:16
Азербайджан и Турция могут совместно производить авиатранспортные технологии
Азербайджан и Турция могут совместно производить авиатранспортные технологии
9 июня 2022 г. 18:25
Кямран Алиев назначил нового прокурора Ходжавенда
Кямран Алиев назначил нового прокурора Ходжавенда
9 июня 2022 г. 16:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi