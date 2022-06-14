ЦБА работает с компаниями по страхованию жизни в борьбе с отмыванием денег

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) постоянно сотрудничает с компаниями по страхованию жизни в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) постоянно сотрудничает с компаниями по страхованию жизни в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Об этом в ответ на запрос Report заявили в Центральном банке.

"Закон "О противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма" предусматривает соответствующие требования к участникам мониторинга, включая страховые компании.

Меры, которые необходимо принять в соответствии с требованиями Службы финансового мониторинга "О разработке систем внутреннего контроля в борьбе с легализацией денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем юридическими и иными лицами, вовлеченными в мониторинг, и финансированием терроризма", уже определены", - говорится в заявлении ЦБА.

Напомним, 9 июня в Центральном банке Азербайджана состоялась встреча с руководителями компаний по страхованию жизни и перестрахованию, в ходе которой обсуждены меры по противодействию легализации денег, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.