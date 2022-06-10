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В Центробанке обсудили борьбу с отмыванием денег в сфере страхования жизни

В Центробанке обсудили борьбу с отмыванием денег в сфере страхования жизни В Центробанке прошла встреча с руководителями страховых компаний 
Финансы
10 июня 2022 г. 15:29
В Центробанке обсудили борьбу с отмыванием денег в сфере страхования жизни

В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) состоялась встреча с руководителями компаний по страхованию жизни и перестрахованию, в ходе которой обсуждены меры по противодействию легализации денег, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении ЦБА.

Отмечается, что в ходе встречи ЦБА предоставил подробную информацию о рисках отмывания денег в сфере страхования жизни, практических примерах, специальных показателях и требованиях законодательства в этой области, а также обсудил вопросы постоянного совершенствования систем внутреннего контроля.

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Версия на английском языке Combat against money launchering in life insurance discussed at Central Bank
Версия на азербайджанском языке AMB-də həyat sığortasında cinayət yolu ilə əldə edilmiş pulun leqallaşdırılması müzakirə edilib

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