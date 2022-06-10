В Центробанке обсудили борьбу с отмыванием денег в сфере страхования жизни

В Центробанке прошла встреча с руководителями страховых компаний

В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) состоялась встреча с руководителями компаний по страхованию жизни и перестрахованию, в ходе которой обсуждены меры по противодействию легализации денег, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении ЦБА.

Отмечается, что в ходе встречи ЦБА предоставил подробную информацию о рисках отмывания денег в сфере страхования жизни, практических примерах, специальных показателях и требованиях законодательства в этой области, а также обсудил вопросы постоянного совершенствования систем внутреннего контроля.