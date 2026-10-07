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    В Конгрессе США сообщили о потере свыше 80 летательных аппаратов в войне с Ираном

    Другие страны
    • 07 октября, 2026
    • 04:46
    В Конгрессе США сообщили о потере свыше 80 летательных аппаратов в войне с Ираном

    С начала боевых действий против Ирана было уничтожено или выведено из строя более 80 летательных аппаратов ВС США.

    Как передает Report, об этом говорится в обновленном докладе исследовательской службы Конгресса США.

    В документе перечислен 81 летательный аппарат самолетного или вертолетного типа, включая беспилотные авиационные комплексы, которые, по имеющимся данным, были потеряны или повреждены в ходе американских операций против Ирана с 28 февраля.

    Согласно информации, из 81 аппарата 47 единиц составили беспилотники, 21 - самолеты тактической авиации и еще 13 - вертолеты, причем 54 борта были полностью уничтожены или признаны безвозвратной боевой потерей, тогда как 27 получили критические повреждения и были временно выведены из строя для последующего ремонта.

    Авторы доклада подчеркивают, что приведенные цифры носят предварительный характер и могут быть скорректированы из-за режима секретности, продолжающихся боевых действий и сложностей верификации данных.

    Напомним, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля.

    Летательный аппарат Операция США и Израиля против Ирана
    ABŞ-nin İrana qarşı döyüşlərində 80-dən çox hava vasitəsi məhv edilib və ya sıradan çıxarılıb
    MiniBoss
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