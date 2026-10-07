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    Экс-сотрудник ЦРУ признался в хищении золотых слитков на $40 млн

    Другие страны
    • 07 октября, 2026
    • 05:15
    Экс-сотрудник ЦРУ признался в хищении золотых слитков на $40 млн

    Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США высокого ранга Дэвид Раш признал себя виновным в злоупотреблении служебным положением с целью личного обогащения путем приобретения недвижимости в штате Флорида, а также сотен золотых слитков на сумму $40 млн.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба американского Минюста.

    В суде Александрии (штат Вирджиния) Раш рассказал, что придумал "строго секретную" правительственную программу, чтобы оправдать покупку элитной недвижимости, которую он намеревался перепродать с целью личного обогащения.

    Он также сфабриковал фиктивную "конфиденциальную правительственную программу", чтобы стать обладателем золотых слитков.

    Согласно судебным материалам, несколько месяцев назад обвиняемый пытался мошенническим образом заполучить $100 млн в рамках госконтракта. По версии следствия, он спрятал в своем доме в Вирджинии принадлежащие федеральному правительству золотые слитки на сумму свыше $40 млн. Раша арестовали после того, как следователи провели обыск в его доме и изъяли порядка 300 золотых слитков, примерно $2 млн наличными и около 35 часов класса люкс. На слушаниях в июне адвокат обвиняемого Джессика Кармайкл заявила, что изначально ему не предъявлялись обвинения в каких-либо преступлениях, связанных с обнаружением золотых слитков, которые она назвала, "по сути, несущественной проблемой" и "не чем иным, как интересным нюансом".

    Судья Майкл Нахманофф должен вынести приговор Рашу 28 января 2027 года.

    Хищение в крупном размере Центральное разведывательное управление (ЦРУ) Соединенные Штаты Америки (США)
    Keçmiş MKİ əməkdaşı 40 milyon dollarlıq qızıl külçələrin mənimsənilməsini etiraf edib
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