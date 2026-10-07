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    "Известия": В России выросло число убыточных отраслей бизнеса

    В регионе
    • 07 октября, 2026
    • 04:07
    Известия: В России выросло число убыточных отраслей бизнеса

    Число убыточных отраслей и направлений российского бизнеса за год выросло почти в четыре раза - с 3 до 11.

    Как передает Report, об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Росстата.

    Самое большое отрицательное сальдо за первые шесть месяцев 2026 года наблюдается в сфере металлургии (269 млрд). За ней следуют области финансовой и страховой деятельности (247 млрд) и добыча угля (178 млрд).

    В публикации отмечается, что всего российские компании получили 13 трлн рублей (более $153,4 млрд) прибыли за вычетом убытков, что на 16% меньше, чем в 2025 году.

    По мнению экспертов, ухудшение результатов произошло из-за дорогих кредитов, охлаждения спроса, роста расходов на зарплаты, топливо и перевозки.

    Убытки Российская Федерация (РФ)
    Rusiyada zərərlə işləyən biznes sahələrinin sayı kəskin artıb
    44 - Tezliklə
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