"Известия": В России выросло число убыточных отраслей бизнеса
В регионе
- 07 октября, 2026
- 04:07
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Число убыточных отраслей и направлений российского бизнеса за год выросло почти в четыре раза - с 3 до 11.
Как передает Report, об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Росстата.
Самое большое отрицательное сальдо за первые шесть месяцев 2026 года наблюдается в сфере металлургии (269 млрд). За ней следуют области финансовой и страховой деятельности (247 млрд) и добыча угля (178 млрд).
В публикации отмечается, что всего российские компании получили 13 трлн рублей (более $153,4 млрд) прибыли за вычетом убытков, что на 16% меньше, чем в 2025 году.
По мнению экспертов, ухудшение результатов произошло из-за дорогих кредитов, охлаждения спроса, роста расходов на зарплаты, топливо и перевозки.
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