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    Rusiyada zərərlə işləyən biznes sahələrinin sayı kəskin artıb

    Region
    • 07 oktyabr, 2026
    • 07:12
    Rusiyada zərərlə işləyən biznes sahələrinin sayı kəskin artıb

    Rusiyada zərərlə fəaliyyət göstərən biznes sahələrinin sayı bir il ərzində təxminən 4 dəfə artıb – 3-dən 11-ə.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "İzvestiya" qəzeti Rusiya Federal Dövlət Statistika Xidmətinin (Rosstat) məlumatlarına istinadən yazıb.

    Məlumata görə, 2026-cı ilin ilk altı ayında ən böyük mənfi maliyyə nəticəsi metallurgiya sektorunda qeydə alınıb. Bu sahədə zərərin həcmi 269 milyard rubl təşkil edib.

    İkinci yerdə maliyyə və sığorta fəaliyyəti sahəsi qərarlaşıb. Bu sektorda mənfi saldo 247 milyard rubl olub. Kömür hasilatı isə 178 milyard rubl mənfi saldo ilə üçüncü yerdə qərarlaşıb.

    Nəşrin məlumatına görə, 2026-cı ilin ilk yarısında Rusiyanın şirkətləri ümumilikdə zərərlər çıxıldıqdan sonra 13 trilyon rubl (153,4 milyard ABŞ dollarından çox) xalis mənfəət əldə edib.

    Bu göstərici 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 16% azdır.

    Ekspertlər hesab edir ki, biznesin maliyyə nəticələrinin pisləşməsinə əsasən kreditlərin bahalaşması, tələbin zəifləməsi, əməkhaqqı, yanacaq və daşınma xərclərinin artması təsir göstərib.

    Biznes Mühiti Müflis Rusiya Federasiyası
    "Известия": В России выросло число убыточных отраслей бизнеса
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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