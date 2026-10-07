Великобритания сняла санкции с бывшего главы Минэкономики Сирии

Великобритания исключила из санкционного списка бывшего министра экономики и внешней торговли Сирии Хаммама аль-Джазаири.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД Соединенного Королевства.

Аль-Джазаири занимал пост министра с 2014 по 2016 год. Он находился под рестрикциями с момента получения министерского портфеля.

Британское внешнеполитическое ведомство не указало причины отмены санкций.

Ранее ряд антисирийских санкций отменила Япония. Послабления коснулись компаний и ведомств, включая нефтяной, банковский и телекоммуникационный сектора.