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    Великобритания сняла санкции с бывшего главы Минэкономики Сирии

    Другие страны
    • 07 октября, 2026
    • 03:22
    Великобритания сняла санкции с бывшего главы Минэкономики Сирии

    Великобритания исключила из санкционного списка бывшего министра экономики и внешней торговли Сирии Хаммама аль-Джазаири.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД Соединенного Королевства.

    Аль-Джазаири занимал пост министра с 2014 по 2016 год. Он находился под рестрикциями с момента получения министерского портфеля.

    Британское внешнеполитическое ведомство не указало причины отмены санкций.

    Ранее ряд антисирийских санкций отменила Япония. Послабления коснулись компаний и ведомств, включая нефтяной, банковский и телекоммуникационный сектора.

    Санкции Великобритания Сирия
    Britaniya Suriyanın sabiq iqtisadiyyat nazirinə qarşı sanksiyaları ləğv edib
    UK lifts sanctions on former Syrian Economy Minister
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

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