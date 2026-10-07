Великобритания сняла санкции с бывшего главы Минэкономики Сирии
Другие страны
- 07 октября, 2026
- 03:22
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Великобритания исключила из санкционного списка бывшего министра экономики и внешней торговли Сирии Хаммама аль-Джазаири.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД Соединенного Королевства.
Аль-Джазаири занимал пост министра с 2014 по 2016 год. Он находился под рестрикциями с момента получения министерского портфеля.
Британское внешнеполитическое ведомство не указало причины отмены санкций.
Ранее ряд антисирийских санкций отменила Япония. Послабления коснулись компаний и ведомств, включая нефтяной, банковский и телекоммуникационный сектора.
Britaniya Suriyanın sabiq iqtisadiyyat nazirinə qarşı sanksiyaları ləğv edib
UK lifts sanctions on former Syrian Economy Minister
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