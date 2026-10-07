Вэнс: Иран для прекращения войны должен сократить мощности по обогащению урана

Иранские власти должны существенно сократить свои мощности по обогащению урана, чтобы положить конец войне с Соединенными Штатами.

Как передает Report, об этом американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил в интервью агентству Reuters.

"Если вы не хотите ядерного оружия, зачем вам тогда обогащенное до 60% топливо? И если вы хотите продемонстрировать приверженность отказу от создания ядерного оружия, не производите высокообогащенное топливо. Это очень важный основополагающий вопрос [для прекращения конфликта]", - сказал Вэнс.

Он высказал мнение, что для демонстрации приверженности отказу от создания ядерного оружия в Иране "должны предпринять значимые шаги в отношении своих мощностей по обогащению урана".

По словам Вэнса, США по-прежнему открыты для заключения соглашения, но будут требовать от Ирана конкретных уступок в ядерной сфере.

"Мы не собираемся обменивать слова на действия", - сказал вице-президент. По его версии, ситуацию осложняет то, что Вашингтон не уверен, кто принимает решения в Тегеране. Вэнс сообщил, что США ведут переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и министром иностранных дел Аббасом Арагчи. Однако, неясно, насколько значительно их влияние в иранской структуре власти.

"Одно из того, что мы заметили, - это то, что не совсем ясно, как в их стране принимаются решения", - отметил Вэнс.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон "решил вопрос" о недопущении появления ядерного оружия у Тегерана.